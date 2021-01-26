Euroleague'de perşembe günü oynanacak olan Maccabi - Anadolu Efes karşılaşması İsrail'deki koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelendi. Bu akşam İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Maccabi'nin ülkesine nasıl döneceği de belirsiz. İsrail'in hava sahasını özel uçaklar dışındaki uçuşlara kapaması ve Türkiye'nin de İsrail'den gelen uçuşlara izin vermemesi sebebiyle Maccabi, dönüş için önce Yunanistan'a oradan da Tel Aviv'e gidecekti.

Alınan bilgilere göre Yunanistan da İsrail uçuşlarına hava sahasını kapadı ve Maccabi için şu anda süreç belirsiz...











