EuroLeague’de lider Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında

THY Euroleague’de zirvede yer alan Anadolu Efes, 22. haftada deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında İstanbul’daki maçı 85-70’lik skorla kazanan Lacivert-Beyazlılar bir kez daha galibiyet için sahaya çıkacak.

6 maçlık galibiyet serisi var

Son olarak evinde CSKA Moskova’ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-Beyazlılar, Sırp ekibi karşısında serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Efes 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Son 3 maçını kazanamayan Kırmızı-Beyazlılar ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Gelecek hafta Rusya’ya gidiyor

Geçen hafta Real Madrid deplasmanından galibiyetle dönen Efes, Sırbistan’daki Kızılyıldız müsabakasının ardından gelecek hafta da Rusya’da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-Beyazlılar daha sonra Zalgiris Kaunas ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Efes, bu maçın ardından tekrar deplasman serisine çıkacak ve Bayern Münih, Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv’e konuk olacak.

‘Micic’i oynatmaya çalışacağız’

Anadolu Efes coachu Ergin Ataman maç öncesi değerlendirmede bulundu: “Kızılyıldız, yeni transferleri Vladimir Stimac ve Kevin Punter ile farklı bir takım hüviyetine girdi. Lorenzo Brown gibi bir skoreri ve çok geniş rotasyonu olan Play-Off hattında tehlikeli bir takım. Özellikle kendi sahasında 20 bin kişilik müthiş taraftar desteği ile çok sert basketbol oynuyorlar. Oyunun kontrolü bizde olmalı ve kendi oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçta uzun süredir sakat olan Stratos Perperoglou ve Dejan Davidovac’ın da kadroda olmasını bekliyoruz. Biz de Micic’i oynatmaya çalışacağız.”



