Euroleague'de İspanya haftası! İşte 2019-2020 sezonu THY Euroleague fikstürü

Takım sayısının 16’dan 18’e çıkarıldığı THY Euroleague’de 2019- 2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 06:53
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Euroleague'de İspanya haftası! İşte 2019-2020 sezonu THY Euroleague fikstürü

3 Ekim’de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanyol kulüpleri olacak. Melli ve Guduric’in yerini De Colo, Westermann ve Williams gibi isimlerle dolduran Obradovic’li Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda Real Madrid’le oynayacak.

Coach Ergin Ataman yönetiminde geride kalan sezonu tarihi Euroleague finaliyle kapatan Anadolu Efes ise özellikle de yüksek bütçeli Mirotic transferiyle çok konuşulan ve güçlendirdiği kadrosuyla şampiyonluğa oynayacak ekipler arasında gösterilen Barcelona’yı ağırlayacak. Normal sezonda devre 3 Ocak 2020’de sonlanacak.

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