3 Ekim’de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanyol kulüpleri olacak. Melli ve Guduric’in yerini De Colo, Westermann ve Williams gibi isimlerle dolduran Obradovic’li Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda Real Madrid’le oynayacak.

Coach Ergin Ataman yönetiminde geride kalan sezonu tarihi Euroleague finaliyle kapatan Anadolu Efes ise özellikle de yüksek bütçeli Mirotic transferiyle çok konuşulan ve güçlendirdiği kadrosuyla şampiyonluğa oynayacak ekipler arasında gösterilen Barcelona’yı ağırlayacak. Normal sezonda devre 3 Ocak 2020’de sonlanacak.