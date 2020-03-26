Corona virüs nedeniyle ara verilen Euroleague’in geleceği için dün bir toplantı yapıldı. Euroleague yöneticileri ile18 kulüp temsilcisi bir araya geldi. Şu an için bir iptal söz konusu değil. Sporcu sağlığı birinci sırada tutulurken,yapılan açıklamada, “Euroleague sezonu her ülkenin sağlık otoritelerinin ve yerel yönetimlerin tavsiyelerine uyarak,tüm katılımcılar için en uygun sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına izin verdiği taktirde,yarışmalar devam edecektir”denildi.

İlerleyen günlerde tekrar toplanacaklar

Yani koşullar herkes için optimal düzeyde uygun olduğunda ligin devam etmesi öngörülüyor. Bunun için bir zaman verilmezken, Eurocup dahil sezonun nasıl devam edeceği ilerleyen günlerde tekrar masaya yatırılacak. İlk hedef, kalan haftaların ve Play Off’un takvimin ön gördüğü şekilde oynanması olacak. Bu arada kulüpler de ağır bir maddi külfet altına girecek. Hem oyuncuların, hem de kulüplerin en az zarar göreceği formüller üzerinde de çalışmalar devam ediyor.