Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-22 sezonu heyecanı başladı. Geride kalan ilk hafta maçlarının en değerli oyuncusu da belli oldu. Milli Takımımızın da formasını giyen Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'in Bayern Münih'i mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'in Bayern Münih'i 69-68 mağlup ettiği düşük skorlu karşılaşmada 28 sayı, 3 asist, 3 top çalma ile yıldızlaştı ve 32 verimlilik puanına ulaştı.

Haftanın en yüksek verimlilik puanı Larkin'den

Scottie Wilbekin gibi Milli Takımımızın bir başka devşirme oyuncusu, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin de haftaya damga vurdu. Real Madrid karşısında 21 sayı, 6 asist, 3 ribaunt ile oynayan Larkin, 35 verimlilik puanı ile bu alanda haftanın en iyi ismi oldu fakat takımının kazanamamış olmasıyla MVP şansını kaçırdı.