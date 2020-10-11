EuroLeague'de ikinci maçların MVP'si Jordan Loyd

Turkish Airlines EuroLeague'de ikinci maç dönemi geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu Kızılyıldız'ın Baskonia galibiyetinde baş rolde yer alan Jordan Loyd oldu.

11 Ekim 2020, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de ikinci maçların MVP'si Jordan Loyd

Turkish Airlines EuroLeague'de ikinci maçlar geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Kızılyıldız'dan Jordan Loyd, haftanın MVP'si ödülünü kazanan isim oldu. 

Kızılyıldız, Baskonia'yı 90-73 mağlup ederken 151 maçlık EuroLeague takım kariyerinin en yüksek ikinci skoruna ulaşmıştı. Bu skora Loyd da 30 sayı ile katkı sağladı. 6 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma da yapan Loyd, 34 verimlilik puanı ile maçı tamamladı. 

MVP yarışında ikinci sırayı ise takımı kaybetmiş olmasına rağmen Fenerbahçe Beko'ya karşı 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile öne çıkan Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon aldı. 

Üçüncü en yüksek verimlilik puanı ise 23 sayı, 12 ribaunt ile Khimki'nin Zalgiris'e kaybettiği maçta Jonas Jerebko'dan geldi. 

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