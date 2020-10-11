Turkish Airlines EuroLeague'de ikinci maçlar geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Kızılyıldız'dan Jordan Loyd, haftanın MVP'si ödülünü kazanan isim oldu.

Kızılyıldız, Baskonia'yı 90-73 mağlup ederken 151 maçlık EuroLeague takım kariyerinin en yüksek ikinci skoruna ulaşmıştı. Bu skora Loyd da 30 sayı ile katkı sağladı. 6 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma da yapan Loyd, 34 verimlilik puanı ile maçı tamamladı.

MVP yarışında ikinci sırayı ise takımı kaybetmiş olmasına rağmen Fenerbahçe Beko'ya karşı 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile öne çıkan Anadolu Efes'in Hırvat yıldızı Krunoslav Simon aldı.

Üçüncü en yüksek verimlilik puanı ise 23 sayı, 12 ribaunt ile Khimki'nin Zalgiris'e kaybettiği maçta Jonas Jerebko'dan geldi.