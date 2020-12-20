Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası geride kaldı. Haftanın en değerli oyuncusu ise Real Madrid'in yıldızlarından Walter Tavares oldu. Real Madrid, çift maç haftasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ve Olympiacos'u mağlup ederken Tavares, en büyük katkıyı sağlayan isimdi.

Özellikle Walter Tavares, çift maç haftasının ilk etabında 14. maç döneminde takımı, Panathinaikos'u 97-93 mağlup ederken 20 sayı, 14 ribaunt ile yıldızlaşmış ve 36 verimlilik puanı ile bu alanda haftanın en yüksek puanına ulaşmıştı.