EuroLeague’de haftanın MVP’si Vasilije Micic

Turkish Airlines EuroLeague’de 2019-20 sezonunun ikinci maç dönemi geride kaldı.

İkinci maç döneminin en değerli oyuncusu, temsilcimiz Anadolu Efes’in ALBA Berlin’i uzatmada 106-105 mağlup ettiği maçta 23 sayı, 13 asist, 4 top çalma ile yıldızlaşan Vasilije Micic oldu.

Sırp oyuncu, 23 sayısının 15’ini ikinci yarı ve uzatma periyodunda atarak galibiyete büyük katkı sağladı.

Micic’in elde ettiği 32 verimlilik puanı kariyer rekoru olurken haftanın en değerli oyuncusu ödülünü de kariyerinde ikinci kez kazandı.