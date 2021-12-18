Turkish Airlines Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes'in Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-78 mağlup ettiği karşılaşmada 37 verimlilik puanı toplayan yıldız basketbolcu Shane Larkin haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Euroleague’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-78 mağlup ettiği karşılaşmada 30:22 dakika süre alarak 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blok istatistikleri ile oynayan ve 37 verimlilik puanı toplayan Shane Larkin 'in haftanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.





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