Turkish Airlines EuroLeague'de 5. maç dönemi geride kaldı. Haftanın en değerli oyuncusu ise temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko karşısında yıldızlaşan Panathinaikos'tan Nemanja Nedovic oldu. Panathinaikos'un Fenerbahçe'yi 82-68 mağlup ettiği maçta Nedovic, 28 sayı üretti. Bu, onun EuroLeague kariyerinde ulaştığı en yüksek ikinci sayıydı ki kariyer rekorunu da Unicaja Malaga formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı kırmıştı. 28 sayı üreten Nedovic, bir başka alanda kariyer rekorunu da 7 üçlük isabeti ile kırdı.





Haftanın en öne çıkan performansı ise Kızılyıldız karşısında CSKA Moskova formasıyla 29 sayı üretip 39 verimlilik puanı elde eden Daniel Hackett'tan geldi. Takımının galip gelememiş olması ile MVP ödülünü kaybetti.