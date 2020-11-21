Turkish Airlines EuroLeague'de 9. ve 10. maç dönemlerinin oynandığı çift maç haftası geride kalırken en değerli isim de belli oldu. CSKA Moskova'dan Mike James, çift maç haftasının en değerli oyuncusu seçildi.

EuroLeague kariyerinde 7. kez haftanın MVP'si seçilen Mike James, 9. maç döneminde CSKA Moskova'nın 87-78'lik Zalgiris Kaunas galibiyetinin mimarı olmuştu. Deplasmanda oynanan mücadelede 27 sayı üreterek 32 verimlilik puanı elde etti. Mike James, 10. maç döneminde ise Bayern Münih deplasmanında 25 sayıyla yine en skorer isim olurken 21 verimlilik puanı elde etmişti.