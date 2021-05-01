CSKA Moskova’nın ABD’li basketbolcusu Will Clyburn, THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serilerinin 3 ve 4. maçlarındaki en yüksek verimlilik puanına (38) sahip Clyburn, haftanın MVP’si unvanının sahibi oldu.

30 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Beko’yu 85-68 yenerek seriyi 3-0 kazandıkları karşılaşmada 9’da 5 üçlük isabetiyle 34 sayı ve 7 ribaunt üretti. Clyburn, verimlilik puanı, sayı ve üç sayılık basket bakımından kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.