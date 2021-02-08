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EuroLeague'de haftanın MVP'leri: Vasilije Micic & Jalen Reynolds

Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan 24. maç döneminin en değerli oyuncuları temsilcilerimizden Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ile Bayern Münih'ten Jalen Reynolds oldular.

08 Şubat 2021, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de haftanın MVP'leri: Vasilije Micic & Jalen Reynolds

Turkish Airlines EuroLeague'de 24. maç döneminde en değerli oyuncu ödülü, iki isim arasında paylaşıldı. 24. maç döneminin MVP'leri temsilcilerimizden Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve Bayern Münih'ten Jalen Reynolds oldular. 

Micic, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı mağlup ettiği maçta 26 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ile oynadı. 7 de faul yapılan Micic, 30 verimlilik puanı elde etti. 

Jalen Reynolds ise takımı Bayern Münih'in ALBA Berlin'i uzatmada 101-95 mağlup ettiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 4 top çalma ile oynadı. 4 de faul alan Reynolds, 30 verimlilik puanı elde etti. 

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