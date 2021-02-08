Turkish Airlines EuroLeague'de 24. maç döneminde en değerli oyuncu ödülü, iki isim arasında paylaşıldı. 24. maç döneminin MVP'leri temsilcilerimizden Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve Bayern Münih'ten Jalen Reynolds oldular.

Micic, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı mağlup ettiği maçta 26 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ile oynadı. 7 de faul yapılan Micic, 30 verimlilik puanı elde etti.

Jalen Reynolds ise takımı Bayern Münih'in ALBA Berlin'i uzatmada 101-95 mağlup ettiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 4 top çalma ile oynadı. 4 de faul alan Reynolds, 30 verimlilik puanı elde etti.