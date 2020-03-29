Turkish Airlines EuroLeague'in resmi Twitter hesabı, basketbolseverlere bugüne kadar EuroLeague tarihinin en iyi Türk oyuncusunun kim olduğunu sordu.

Büyük reaksiyon gösterilen soruda Mirsad Türkcan ve İbrahim Kutluay isimleri ön plana çıksa da birçok farklı görüş de hakimdi.

Organizasyonun veriler anlamında baz aldığı dönemin 2000 sonrası modern EuroLeague olduğunu belirtmek gerekiyor.

İşte EuroLeague tarihine etki eden en iyi Türk oyuncular:

İbrahim Kutluay

EuroLeague, istatistiksel verilerinde 2000 sonrası modern dönemi dikkate alsa da İbrahim Kutluay, ilk olarak 1998-99 sezonunda FIBA organizasyonu konumundaki EuroLeague'de 21.4 ortalama ile sayı krallığına ulaşmıştı. Aynı sezonda da EuroLeague'in en iyi 5'inde kendine yer buldu.

2000'de Final Four'a yükselen Efes forması altında da sezon genelinde 15.3 sayı ortalaması elde etmiştir.

Modern dönemde ise Kutluay, 2002'de Panathinaikos ile yaşadığı EuroLeague şampiyonluğuyla tarihi bir başarıya imza attı. Panathinaikos'un, Kinder Bologna'yı 89-83 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı maçta 22 sayı ile takımının en skorer ismi olmuştu.

Milli oyuncumuz, 2000 sonrası EuroLeague'de ilk kez AEK formasıyla yer alırken sezonu 15.7 sayı ortalamasıyla tamamlamıştı. Bir sonraki sezon Panathinaikos'un şampiyonluğuna da 10.7 sayı ortalamasıyla katkı verdi.

İbrahim Kutluay, EuroLeague kariyerinde Fenerbahçe, Efes Pilsen, AEK, Panathinaikos, Ülker formaları giymiştir.

Mirsad Türkcan

1994-99 yılları arasında o dönemki adıyla Efes Pilsen forması giyen Mirsad Türkcan, son sezonu 1998-99'da 11.5 sayı, 6.7 ribaunt ortalamaları ile öne çıkmıştır.

1998'de ilk tur 18. sıradan seçildiği NBA şansını, 1998-99 sezonu sonunda denemeye karar veren Mirsad Türkcan, 2000'de Paris Basket formasıyla Avrupa'ya dönmüştür.

2001'de modern EuroLeague'deki ilk sezonunda CSKA formasıyla mücadele eden Mirsad Türkcan; 17.6 sayı, 12.8 ribaunt ortalamaları yakalamış ve o sezonu hem ribaunt kralı hem de MVP olarak tamamlamıştır.

Mirsad, 2002-03'te ise Ergin Ataman'ın Siena'sı ile TOP 16 MVP'si olmayı başarmıştır.

2000 sonrası 3 kez EuroLeague'in ribaunt kralı olmayı, 1 kez EuroLeague'in en iyi 5'inde, 2 kez EuroLeague'in en iyi ikinci 5'inde yer almayı başaran Mirsad Türkcan, toplamda da 10 kez haftanın MVP'si ödülünün sahibi olmuştur.

EuroLeague kariyerinde Efes, CSKA Moskova, Montepaschi Siena, Ülker ve Fenerbahçe formaları giyen Mirsad Türkcan, 2007 yılında EuroLeague Efsanesi olarak ödüllendirilmiştir.

Hidayet Türkoğlu

2000 yılında NBA'e gittiği için EuroLeague'in modern döneminde forma giyemedi.

EuroLeague'de sadece Efes formasıyla mücadele eden Türkoğlu, toplam 50 maçta 8.4 sayı ortalamasına sahip olsa da %58'lik bir şut yüzdesi yakalamıştır.

2000'de Final Four'a yükselen takıma 13.6 sayı, 4.6 ribaunt, 2.7 asist ortalamalarıyla katkı sağlarken Final Four'un da en iyi 5'inde yer almıştır.

Mehmet Okur

2001-02'de EuroLeague'de Efes formasıyla mücadele eden milli yıldızımız, 12.1 sayı, 6.5 ribaunt ortalamalarıyla sezonu tamamlamıştı.

Serkan Erdoğan

2000 öncesi TOFAŞ formasıyla EuroLeague'de çok az süre alan Serkan Erdoğan, sonraki dönemde önemli bir Türk skorer olarak dikkat çekmiştir.

2000 sonrası EuroLeague'de Ülker, TAU Ceramica ve Efes formaları giyen Serkan Erdoğan, toplamda 10.3 sayı ortalaması yakalamıştır.

İspanyol ekibi TAU Ceramica ile 2005-06'daki ilk sezonunda 10.7 sayı ortalaması yakalayan Erdoğan, 2006-07 sezonunda 12.1 sayı ortalaması elde etmiştir.

1 kez haftanın MVP'si olmayı başardığı EuroLeague'deki kariyer rekoru ise 32 sayıdır.

Harun Erdenay

2000 sonrası dönemde ilerleyen yaşının da etkisiyle çok öne çıkmamış olsa da 2000 öncesine damga vuran isimlerdendi.

1996-97 sezonunda Ülker formasıyla 13.2 sayı ortalaması yakaladıktan sonra 1997-98 sezonunda 20.1 sayı ortalaması ile oynadı. Predrag Stojakovic'in ardından sayı krallığında ikinci sırada yer aldı.

1998-99'da yine 20.1 sayı ortalaması yakalarken İbrahim Kutluay ve Dejan Bodiroga'nın ardından üçüncü sırada kaldı.

1999-00'de 14.6, 2001-02'de 13.7, 2002-03'te 10.6 sayı ortalamalarıyla EuroLeague sezonunu tamamladı.

Hüseyin Beşok

2000 öncesi Efes, sonrasında ise Maccabi Elite, ASVEL Basket ve Prokom formaları giydiği EuroLeague'de 1999-00 sezonunda Efes forması altında 10.1 ortalama ile ribaunt kralı olmuştur.

1999-00'de 11.7 sayı, 10.1 ribaunt ortalaması yakalarken 1998-99'da da 9.4 sayı, 9.6 ribaunt ortalamaları ile oynamıştır.

Ersan İlyasova

EuroLeague'de Ülker, Barcelona ve Efes formaları giymiştir.

Barcelona forması giydiği dönemde ALBA Berlin'e karşı 30 sayı, 11 ribauntluk unutulmaz bir maç çıkarmıştır.

İki kez maç dönemi, bir kez de ay MVP'si olmayı başarmıştır.

Ve diğerleri:

Kerem Tunçeri

EuroLeague'de Efes, Ülker, Real Madrid formaları giymiştir. Real Madrid döneminde EuroLeague'de 7.6 sayı ortalamasıyla oynamıştır. İspanyol ekibiyle 2007'de ULEB Cup şampiyonluğu yaşamıştır.

Kaya Peker

2000 sonrası dönemde EuroLeague'de Efes, TAU Ceramica ve Fenerbahçe'de önemli görevler almıtşır. Ayın MVP'si ödülü bulunmaktadır.

Ender Arslan

15 sezon EuroLeague'de mücadele etmiş ve Efes, TAU Ceramica, Union Olimpija, Galatasaray, Darüşşafaka formaları giymiştir.

Ömer Onan

2000'de Efes'in Final Four kadrosunda yer alan isimlerdendir. EuroLeague'de Efes, Fenerbahçe ve Ülker formalarıyla mücadele etmiştir.

Cedi Osman

EuroLeague'de uzun süreler mücadele etmedi. Toplam 4 sezonda 18.2 dakika süre alırken 6.7 sayı ortalamasına ulaşmıştır.

Ermal Kuqo

Zlatorog, Pamesa Valencia, Galatasaray ve Banvit ile EuroCup maceraları yaşasa da Efes ile mücadele ettiği EuroLeague'de 8 sezon forma giymiştir.



