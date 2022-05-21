Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Final Four'un en değerli oyuncusu ise Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi.

Sırp oyuncu final karşılaşmasında 23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Finale taşıdı

Vasilije Micic, Final Four Yarı Finali’nde Anadolu Efes'in Yunan devi Olympiakos ile karşılaştığı mücadelede bulduğu son saniye üçlüğüyle takımını finale taşımayı başarmıştı.



