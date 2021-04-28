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EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

THY EuroLeague'de Final Four'un bu sezon seyircisiz oynanmasına kararı verildi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 13:27 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

Basketbol THY EuroLeague'de Almanya’nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dörtlü Final karşılaşmalarının seyircisiz yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Türkiye’den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun mücadele ettiği ligde, play-off çeyrek final maçları 4 Mayıs’a kadar tamamlanacak.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs’ta Almanya’nın Köln kentindeki Lanxess Arena’da düzenlenecek.


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