EuroLeague’de Final Four biletlerine hücum

Turkish Airlines EuroLeague’in Almanya’da gerçekleştirilecek olan Final Four’u için satışa çıkarılan biletler tükendi.

Köln şehrindeki Lanxess Arena’da düzenlenecek organizasyon için bin 800 TL ile 20 bin TL arasında değişken fiyatlardan 11 Kasım’da satışa sunulan halka açık biletler kısa sürede bitti.

16 bin kapasiteli salonda yüzde 80 oranında, 12 bin 800 seyirci olacak. Kalan yüzde 20’lik kısım ise medya ve sponsorlar için ayrıldı.

Euroleague’de adını son 4’e yazdıran ekiplerin taraftarlarına ise 600’er bilet dağıtılacak.