Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Maccabi Tel Aviv deplasmanında aldığı galibiyet ile 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe, iç sahada da Khimki galibiyetiyle CSKA Moskova ve Bayern Münih yenilgilerini unutturmak istiyor.

6 Kasım Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.