Kötü bir başlangıç yaptığımız Euroleague'de iki temsilcimiz de iyi bir ivme yakaladı. Çift maçın yapıldığı haftada hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı. Özellikle de Sarı-Lacivertliler ilk kez üst üste 4 galibiyetle tırmanışa geçti. Son 4 maçtan 3'ünü iç sahada oynayan ve bunu iyi değerlendiren Sarı-Lacivertliler sırasıyla Monaco, Zenit, Maccabi ve Baskonia'ya şans tanımadı. Bu sonuçla 16 hafta geride kalırken Fenerbahçe galibiyet sayısını 7'ye çıkardı ve 11. sıraya yükseldi. Bu müthiş seri öncesi (12.hafta) sadece 3 galibiyeti bulunan Kanarya 16. sıradaydı. Yani tam 5 basamak birden sıçradı.

Efes'ten son 10 maçta 7 galibiyet

Son şampiyon Anadolu Efes istikrar yakalayamasa da kendini bulmaya başladı. 4 yenilgiyle başlanan Euroleague'de Efes her şey rağmen Play-Off adayları arasında yerini aldı. Lider Barcelona'yı uzatmada elinden kaçırsa da ortaya konan basketbol ilerisi için umut verdi. Deplasmandaki Bayern Münih yenilgisi olmamalıydı. Ancak çift maçlı haftada Lacivert-Beyazlılar sürprize yer vermedi ve kağıt üzerinde üstün olduğu Maccabi ile Baskonia'yı rahat geçti. Şu anda 16 maçta 8 galibiyeti bulunan Efes 8. sırada yer alıyor. Efes 8 galibiyetten 7'sini son 10 maçında aldı.