EuroLeague'de en yüksek bütçe Barcelona'nın

Fransız basını Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden takımların bütçelerini açıklarken İspanya temsilcisi Barcelona zirvede yer aldı. Fenerbahçe Beko ise mevcut bütçesiyle ilk 5'te yer almadı.

08 Kasım 2019, Cuma 19:30
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EuroLeague'de en yüksek bütçe Barcelona'nın

Fransız basını, Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinin merak edilen bütçelerine ilişkin bir liste yayınladı. 

L'Equipe'in yayınladığı listede zirve Barcelona'nın olurken bütçe konusu tartışma yaratan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ise ilk 5'te yer almadı.

Paylaşılan bütçelerin ödenen maaş tutarlarını içerdiği belirtildi. İşte yayınlanan listeye göre EuroLeague takımlarının bütçeleri:

1. Barcelona - 41 milyon euro

2. CSKA Moskova - 40.7 milyon euro

3. Real Madrid - 40 milyon euro

4. Khimki Moskova - 33.3 milyon euro

5. AX Armani Exchange Olimpia Milan - 31 milyon euro

6. Fenerbahçe Beko - 30 milyon euro

7. Zenit Saint Petersburg - 26.7 milyon euro

8. Anadolu Efes, Maccabi FOX Tel Aviv - 24 milyon euro

9. Bayern Münih - 23 milyon euro

10. Baskonia, Olympiacos - 16 milyon euro

11. Valencia Basket - 15 milyon euro

12. Panathinaikos - 14 milyon euro

13. Zalgiris Kaunas - 11.9 milyon euro

14. ASVEL Villeurbanne - 11.4 milyon euro

15. ALBA Berlin - 11 milyon euro

16. Kızılyıldız - 8.3 milyon euro 

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