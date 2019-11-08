Fransız basını, Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinin merak edilen bütçelerine ilişkin bir liste yayınladı.
L'Equipe'in yayınladığı listede zirve Barcelona'nın olurken bütçe konusu tartışma yaratan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ise ilk 5'te yer almadı.
Paylaşılan bütçelerin ödenen maaş tutarlarını içerdiği belirtildi. İşte yayınlanan listeye göre EuroLeague takımlarının bütçeleri:
1. Barcelona - 41 milyon euro
2. CSKA Moskova - 40.7 milyon euro
3. Real Madrid - 40 milyon euro
4. Khimki Moskova - 33.3 milyon euro
5. AX Armani Exchange Olimpia Milan - 31 milyon euro
6. Fenerbahçe Beko - 30 milyon euro
7. Zenit Saint Petersburg - 26.7 milyon euro
8. Anadolu Efes, Maccabi FOX Tel Aviv - 24 milyon euro
9. Bayern Münih - 23 milyon euro
10. Baskonia, Olympiacos - 16 milyon euro
11. Valencia Basket - 15 milyon euro
12. Panathinaikos - 14 milyon euro
13. Zalgiris Kaunas - 11.9 milyon euro
14. ASVEL Villeurbanne - 11.4 milyon euro
15. ALBA Berlin - 11 milyon euro
16. Kızılyıldız - 8.3 milyon euro