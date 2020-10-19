Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde basketbolseverler, özel bir maçın keyfini çıkaracaklar. 23 Ekim Cuma günü oynanacak El Clasico'da Barcelona, sahasında Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor.

Barcelona, yeni EuroLeague sezonuna 4'te 3 yaparak başladı. Sadece Zenit St Petersburg deplasmanında bir yenilgi aldılar. Son maçlarında ise iç sahada Panathinaikos'u zorlansalar da uzatma sonunda geçmeyi başarmışlardı.

Real Madrid ise EuroLeague sezonuna son derece kötü başladı. Deplasmanda 2'de 0 oldukları gibi toplamda da 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildiler.

Barcelona'da dev maçta Alex Abrines forma giyemeyecek ki Nikola Mirotic ve Victor Claver'in de oynamaları düşük ihtimal olarak aktarılıyor. Real Madrid'de de corona virüs testi pozitif çıkan Fabien Causeur'ün forma giyememesi bekleniyor.