Turkish Airlines EuroLeague'de ilk ay geride kaldı. Ekim ayına takım olarak Zalgiris Kaunas damga vururken Litvanya ekibinin oyun lideri Marius Grigonis de ayın en değerli oyuncusu olmayı başardı.

Zalgiris, EuroLeague sezonunu 4'ü deplasmanda olmak üzere 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ile açtı. Litvanya ekibinin ekim ayında oynadığı bu maçlarda Grigonis, 15.5 sayı ortalaması yakaladı. Grigonis, maç başına sayı ortalamasına ise oldukça iyi yüzdelerle ulaştı. İki sayılık atışlarda %58.1, üç sayılık atışlarda %44.4 ve serbest atışlarda %100'lük isabet oranları yakaladı.

EuroLeague kariyerinde ilk kez ayın MVP'si ödülünü kazanan Grigonis; Marcus Brown, Paulius Jankunas ve Brandon Davies'in ardından ise bunu başaran 4. Zalgiris Kaunas oyuncusu oldu.