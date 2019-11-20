Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı yaşanırken bu hafta sahaya çıkacak 18 takım da Dünya Çocuklar Günü'ne ilişkin kutlamalarda bulunacak.

1954'te Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü, her yıl dünya çapında çocuklar arasındaki beraberliği, farkındalığı ve çocukların refahını daha da arttırmak, bunların önemine dikkat çekmek adına kutlanıyor.

EuroLeague'in yıldızları, efsaneleri de çocukken yaşadıkları anıların yanı sıra şimdi ebeveyn olarak yaşadıklarını paylaşıyorlar.

Khimki Moskova, Olympiacos, LDLC ASVEL, Real Madrid, Bayern Münih, CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko'nun yıldızları kendi çocukluk anılarını ve şimdi çocuklarıyla vakit geçirmenin ne anlam ifade ettiğini anlatıyorlar.

EuroLeague Basketball ve bu organizasyona bağlı takımlar, çocuklara en sevdikleri basketbol yıldızlarıyla birlikte oyunun bir parçası olmaları imkanını sağlıyor.

Çift maç haftasında ev sahibi konumundaki ekipler, çocukları vurgulamak adına çeşitli etkinlikler düzenlerken maç başlarken hava atışlarında da çocuklar görev alabilecekler. Birçok çocuk da dans ve animasyonlar ile sahada yer alacaklar. Nitekim Anadolu Efes'in ASVEL deplasmanında çıktığı karşılaşmada bunun ilk örneklerini görüldü.

EuroLeague yıldızlarının birçoğu da kendi çocuklarını maçlarına getirecekler.



