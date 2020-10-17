Turkish Airlines EuroLeague'de ilk çift maç haftası geride kalırken haftanın en değerli ismi de belli oldu. Takım halinde haftaya Bayern Münih damga vururken Alman ekibinin Sırp yıldızı Vladimir Lucic de MVP olmayı başardı.

Bayern Münih, 3. maç döneminde Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 85-82 mağlup ederken Vladimir Lucic, 26 sayı ve 29 verimlilik puanı ile bu alanlardaki kariyer rekorlarını kırmıştı. Sonrasında ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Bayern Münih, 21 sayı geriden gelip galibiyete uzanırken Vladimir Lucic, 18 sayıyla oynadı. İki maçın da en skorer ismi olan Lucic, iki maç toplamında 53 verimlilik puanı elde etti.





Milan, çift maç haftasını 1 mağlubiyet, 1 galibiyet ile kapattığı için MVP ödülünü kaptırmış olsa da haftanın en yüksek verimlilik puanını Sergio Rodriguez elde etti. Kaybedilen Olympiacos maçında 20 puan alan İspanyol oyun kurucu, kazanılan Real Madrid maçında ise 37 verimlilik puanına ulaşmıştı.