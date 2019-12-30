Turkish Airlines EuroLeague'de aralık ayı geride kalırken en değerli oyuncu da belli oldu.

Barcelona, ayı 5'te 5 ile geçerken bu maçların 4'ünde ribaunt ve verimlilik puanı anlamında takımın en iyi ismi olan ki aynı zamanda 3 maçta skor anlamında takımın liderliğini yapan Nikola Mirotic, ayın MVP'si oldu.

Barcelona, rakiplerine 10.2 sayı fark atarak 5'te 5 yaparken Mirotic; %73.7 iki sayılık, %92.3 serbest isabet oranlaıyla oynadı.

EuroLeague kariyerine 3. kez ayın MVP'si olan Mirotic, daha önce 2011'in aralık ayında ve 2013'ün ekim ayında bu ödülün sahibi olmuştu.