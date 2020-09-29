Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını kaynaklı alınmış önlemler ile sezonu açıyor. Bu önlem ve kısıtlamalar EuroLeague Basketball organizasyonlarında mücadele eden takımların yerine getirmeyi taahhüt ettiği ulusal ve yerel sağlık yönergeleri doğrultusunda belirlendi.

EuroLeague'de sezona başlayan 18 takımın 11'i seyircisiz oynayacak. İç saha maçlarını seyircisiz oynayacak takımlar şu şekilde:

Türkiye - Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

İspanya - Barcelona, Real Madrid, TD Systems Baskonia

Almanya - ALBA Berlin, Bayern Münih

Yunanistan - Olympiacos, Panathinaikos

İsrail - Maccabi Playtika Tel Aviv

Sırbistan - Kızılyıldız

Diğer 7 takım AX Armani Exchange Milan, CSKA Moskova, Khimki Moskova, LDLC ASVEL, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Zenit St Petersburg'un ise salon ve ülkenin durumuna bağlı olarak 400 ila 7.500 kişi aralığında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyircili oynamalarına izin verilecek.

7DAYS EuroCup'ta ise Türkiye ve Karadağ ekipleri ile birlikte 24 takımın 8'ine seyirci izni yok. Fakat diğer 16 takıma ülkeye ve salona bağlı olarak 400 ila 3.500 kişilik bir izin tanınması bekleniyor.



