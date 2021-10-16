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EuroLeague'de 4. haftanın MVP'si Brandon Davies

Turkish Airlines EuroLeague'de 4. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Monaco karşısında sergilediği performansla Barcelona'dan Brandon Davies oldu.

16 Ekim 2021, Cumartesi 12:53 Son Güncelleme:
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EuroLeague'de 4. haftanın MVP'si Brandon Davies

Turkish Airlines EuroLeague'de 4. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona'nın uzunu Brandon Davies oldu. Takımının uzatma sonunda galip gelerek yoluna namağlup devam etmesini sağlayan Brandon Davies, bu sezonun en yüksek verimlilik puanına ulaştı. 

Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Monaco'yu 85-81 mağlup ederken Brandon Davies; 27 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 10 ribaunt ve 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Elde ettiği 38 verimlilik puanı, sezonun en yüksek düzeyi oldu. 

Brandon Davies'in normal sürenin bitimine 2.7 saniye kala tiplediği top da karşılaşmanın uzatmaya gitmesini sağlamıştı. 

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