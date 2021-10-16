Turkish Airlines EuroLeague'de 4. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona'nın uzunu Brandon Davies oldu. Takımının uzatma sonunda galip gelerek yoluna namağlup devam etmesini sağlayan Brandon Davies, bu sezonun en yüksek verimlilik puanına ulaştı.

Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Monaco'yu 85-81 mağlup ederken Brandon Davies; 27 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 10 ribaunt ve 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Elde ettiği 38 verimlilik puanı, sezonun en yüksek düzeyi oldu.

Brandon Davies'in normal sürenin bitimine 2.7 saniye kala tiplediği top da karşılaşmanın uzatmaya gitmesini sağlamıştı.