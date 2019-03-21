EuroLeague'de 27. haftanın MVP’si Michael Eric

Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi’nde 27. haftanın en değerli oyuncusu oldu.

21 Mart 2019, Perşembe 14:27
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EuroLeague'de 27. haftanın MVP’si Michael Eric

Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi’nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Tekfen’in sahasında Rusya ekibi Khimki’yi 91-85 yendiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Eric, normal sezonun 27. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 30 dakika süre alan Eric, 22 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu, iki sayılık atışlarda 12’de 10, serbest atışlarda 5’te 2 isabetle oynadı.

AA

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