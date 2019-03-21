Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi’nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Tekfen’in sahasında Rusya ekibi Khimki’yi 91-85 yendiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Eric, normal sezonun 27. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 30 dakika süre alan Eric, 22 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu, iki sayılık atışlarda 12’de 10, serbest atışlarda 5’te 2 isabetle oynadı.
AA