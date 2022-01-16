Turkish Airlines EuroLeague'de 21. hafta oynanabilen 4 maçla geçilirken haftanın en değerli oyuncusu (MVP) da belli oldu. 20. haftanın da en değerli oyuncusu olmayı başaran CSKA Moskova'nın yıldızlarından Daniel Hackett, 21. haftada da bu ödülün sahibi oldu.

Takımı CSKA Moskova'nın ASVEL'i 90-83 mağlup ettiği maçta Daniel Hackett; 6/8 iki sayılık, 3/4 üçlük ve 6/7 serbest atış isabetleriyle 27 sayı üretti. Aynı zamanda İtalyan oyuncu, takımına 5 ribaunt ve 4 asist ile de katkı sağladı. 8 kez faul almayı başaran Hackett, toplamda 38 verimlilik puanına ulaşarak EuroLeague'de bu alanda haftanın en öne çıkan ismi oldu.