Turkish Airlines EuroLeague'de 12. hafta maçları geride kaldı. Haftanın en değerli oyuncusu deplasmanda karşılaştığı Monaco'yu 85-84 mağlup eden ASVEL'den William Howard oldu.

William Howard, Monaco'ya kaşrı deplasmanda 23 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergilerken 33 verimlilik puanı elde etti. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan Howard; 3/5 iki sayı, 5/5 üç sayı ve 2/4 serbest atış isabetiyle maçı tamamladı.

William Howard, Monaco deplasmanında son saniyede orta sahadan attığı üçlük ile takımına galibiyeti getirirken EuroLeague kariyerinde de ilk kez haftanın MVP'si olmayı başardı.