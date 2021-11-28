MENÜ

EuroLeague'de 12. haftanın MVP'si William Howard

Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan 12. haftanın en değerli oyuncusu LDLC ASVEL'den William Howard oldu.

28 Kasım 2021, Pazar 12:55 Son Güncelleme:
- A +
EuroLeague'de 12. haftanın MVP'si William Howard

Turkish Airlines EuroLeague'de 12. hafta maçları geride kaldı. Haftanın en değerli oyuncusu deplasmanda karşılaştığı Monaco'yu 85-84 mağlup eden ASVEL'den William Howard oldu.

William Howard, Monaco'ya kaşrı deplasmanda 23 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergilerken 33 verimlilik puanı elde etti. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan Howard; 3/5 iki sayı, 5/5 üç sayı ve 2/4 serbest atış isabetiyle maçı tamamladı. 

William Howard, Monaco deplasmanında son saniyede orta sahadan attığı üçlük ile takımına galibiyeti getirirken EuroLeague kariyerinde de ilk kez haftanın MVP'si olmayı başardı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...