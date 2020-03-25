Euroleague yönetimi karar verdi! Sezon devam edecek mi?

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm spor müsabakaları gibi THY Avrupa Ligi ve EuroCup maçları da askıya alınmıştı. EuroLeague yönetimi, en uygun sağlık ve güvenlik düzeyine gelindiğinde, sezona devam etmek istediklerini kulüplere bildirdiklerini açıkladılar.

Öncelik sezonu tamamlamak

Yönetim önceliklerinin de normal sezon maç takvimi ile sonrasında gelecek play-off ve final-four maçlarını oynayıp sezonu tamamlamak olduğunu ve bunun için sıkıştırılmış maç programlarına gidebileceklerini ancak duruma göre alternatifleri de değerlendirmeyi düşündüklerini açıkladı. Benzer sürecin EuroCup maçları için de geçerli olduğu bildirildi.