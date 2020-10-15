EuroLeague yönetimi geri adım attı!

Sezon öncesinde Turkish Airlines EuroLeague yönetimi, Kovid-19 için bir protokol düzenlemişti. Ve takımlarda vakaların artmasıyla protokoldeki kuralları uygulamaya koymuştu. Buna göre de, takımların sahaya 8 oyuncu çıkaramaması halinde ‘Hükmen mağlup’ kararı verildi. EuroLeague yönetimi dün, önce Zenit’i Baskonia ve Valencia maçlarını oynayamadığı için hükmen mağlup saydı. Ardından da Asvel’in Kızılyıldız maçını iptal etti. Ancak bu durum tartışmaları da beraberinde getirince, EuroLeague yönetimi hükmen mağlubiyet kararlarında geri adım attı ve oynanamayan maçların ileri bir tarihte düzenleneceğini üzerine bir planlama yapabileceklerini açıkladı.

İleri bir tarihe alınabilecek

Yapılacak değişikliğin; takımların koronavirüsten sahaya 8 çıkamaması nedeniyle oynanmayan maçlar için geçerli olacağı ifade edildi. Mevcut kuralları esnetmek için görüşecek EuroLeague yönetimininde değişiklik kabul edilirse; Euroleague’te şu ana kadar sonucu 20-0 kabul edilmiş ve oynanamayan tüm maçlarda dahil ileri bir tarihe ertelenebilecek.

Aynı kurallar EuroCup’ta da geçerli olacak. Geçen haftada EuroCup’ta BursaBŞB.’nin Cedevita’yla oynanacağı maç iptal edilmiş ve temsilcimiz hükmen galip sayılmıştı.