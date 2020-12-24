Euroleague | Valencia - Khimki maç sonucu: 88-82

Turkish Airlines EuroLeague’in 16. haftasında Valencia, Khimki Moskova’yı konuk etti. İspanyol ekibi baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı. Bu sonuçla Valencia 10. galibiyetini alırken Khimki 14. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı. Valencia’da Derrick Williams 15 sayı – 3 ribaund ile kritik anlarda takımını taşıyan isim olurken Martin Hermansson 16, Mike Tobey de 10 sayıyla oynadı. Khimki’de Errick McCollum 16 sayı, Alexey Shved de 14 sayıyla mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 16-13

2. çeyrek: 45-29 (29-16)

3. çeyrek: 59-52 (14-23)

4. çeyrek: 88-82 (29-30)

(Eurohoops)