EuroLeague, ‘Uyuşmazlık Çözüm Odası’ kurdu

Turkish Airlines EuroLeague ile EuroLeague Antrenörleri Kurulu (EHCB), başantrenör ve kulüpler arasındaki problemleri çözmesi için “Uyuşmazlık Çözüm Odası” kurdu.

EHCB Başkanı ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve EuroLeague Operasyon Şefi Eduard Scott, Metro Enerji Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında “Uyuşmazlık Çözüm Odası” ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Başantrenörlerin korunması gereken haklarının olduğunu söyleyen Obradovic, “EHCB’de amacımız gelecek nesil koçlar için haklarının ve platformalarının daha geliştiği bir ortam bırakmak, bu anlaşmayı duyurduğum için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.



