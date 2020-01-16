EuroLeague, ‘Uyuşmazlık Çözüm Odası’ kurdu

EuroLeague Basketball ve EuroLeague Antrenörleri Kurulu, antrenörler ve kulüplerin arasındaki problemlerin çözülmesi, görüşülmesi adına “Uyuşmazlık Çözüm Odası” kurdu.

16 Ocak 2020, Perşembe 06:43 Son Güncelleme:
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EuroLeague, ‘Uyuşmazlık Çözüm Odası’ kurdu

Turkish Airlines EuroLeague ile EuroLeague Antrenörleri Kurulu (EHCB), başantrenör ve kulüpler arasındaki problemleri çözmesi için “Uyuşmazlık Çözüm Odası” kurdu.

EHCB Başkanı ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve EuroLeague Operasyon Şefi Eduard Scott, Metro Enerji Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında “Uyuşmazlık Çözüm Odası” ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Başantrenörlerin korunması gereken haklarının olduğunu söyleyen Obradovic, “EHCB’de amacımız gelecek nesil koçlar için haklarının ve platformalarının daha geliştiği bir ortam bırakmak, bu anlaşmayı duyurduğum için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.


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