EuroLeague turnuvalarından gençlere büyük şans

EuroLeague Basketball'un kupa organizasyonları EuroLeague ve EuroCup gençlere imkan tanımaya devam ediyor.

İki büyük organizasyon, genç oyuncuların önündeki yaş bariyerini ortadan kaldırıyor.

Bu sezon Buducnost formasıyla Fedor Zugic, 15 yıl 157 günlükken forma giyerek EuroLeague tarihinde oynayan en genç oyuncu oldu.

Final Four'larda ise en genç forma giyen oyuncu, tanıdık bir isim olan Manuchar Markoishvili. 16 yıl 5 aylıkken Benetton formasıyla Final Four'da oynayan, sayı atan ve finale yükselmeyi başaran en genç oyuncu Manuchar Markoishvili...

Şimdilerde NBA'de Utah Jazz forması giyen Ricky Rubio ise 2008'de EuroCup şampiyonu olduktan sonra 2010'da henüz 19 yaşında EuroLeague şampiyonluğu ve Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nü kazanmayı başardı.

Yine NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Dzanan Musa da 19 yaşında 2018 EuroCup'ın Yükselen Yıldızı Ödülü'nü kazanmıştı.

NBA'e çaylak sezonunda damga vuran Luka Doncic de 2018'de henüz 19 yaşında EuroLeague şampiyonu, normal sezon MVP'si, Final Four MVP'si ve yükselen yıldızı olmayı başardı.

Doncic'in Real Madrid'den takım arkadaşı Dino Radoncic de 18 yaşında 2018'de EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

2017'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Luigi Datome, ligde ilk maçında 2004'te 16 yaşında çıkmıştı.

2002'de 17 yaşındayken organizasyonda ilk kez şans bulan Maciej Lampe, 2011'de EuroCup şampiyonluğuna ulaştı.