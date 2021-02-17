EuroLeague Table Talk: Yurt dışında oynamak

EuroLeague Basketboll'un Table Talk serisinin son belgeselinde konu: Yurt dışında oynamak. Çoğu zaman arkadaşlarından, ailelerinden uzakta basketbol kariyerlerini sürdüren profesyonel oyuncuların deneyimleri konu alınıyor. Belgesel, konuya farklı açılardan bakıyor. Oyuncuların ve koçların bakış açılarından Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya gelen ve tam tersi durumlardaki isimlerin deneyimlerini içeriyor.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, kendisinin de eski oyuncusu olan ve şimdilerde Baskonia forması giyen Alec Peters, yine eski CSKA oyuncusu ve şimdilerde Milan'da kariyerini sürdüren Kyle Hines, Barcelona'nın koçu Sarunas Jasikevicius, Barcelona oyuncuları Nick Calathes ile Alex Abrines, eski Fenerbahçeli Malcolm Thomas, eski Kadınlar EuroLeague şampiyonu Marta Xargay ve Sonja Vasic, iki kez WNBA şampiyonluğu yaşayan Breanna Stewart kendi hikayelerini paylaşırlarken belgeselde ele alınan konuları değerlendiriyorlar.





Belgeselde birçok ismin özel hikayesine yer veriliyor. Örneğin; ilk sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayacak Alec Peters, koç Dimitris Itoudis ile ilk görüşmesini şu şekilde aktarıyor:

"Vegas'ta otel odamda oturuyordum ve bir telefon aldım. Ve bu, açıkçası kariyer yönümü tamamen değiştiren bir telefon görüşmesi oldu. Birden bire gelip CSKA Moskova için oynarsan şampiyon olacağız diyen bir Avrupa devinin koçuyla konuşma fırsatım oldu"

Itoudis, oyuncuları transfer etme süreçlerine ilişkin Mike Batiste üzerinden de bir örnek sundu. Zeljko Obradovic'in sağ kolu olduğu dönemde Itoudis, Mike Batiste ile birlikte 3 EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

Betiste'e "Her maça damga vuracak, kazanan bir takımda rol almayı gerçekten istiyor musun?" dediğini hatırladan Itoudis, "Her şeyin paya veya kağıda yazılanlarla ilgili olmadığını anlamak onun için büyük bir motivasyondu. Önemli olan neyi ne kadar istediğin" ifadelerini kullandı.



