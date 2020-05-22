Euroleague sezon için oylamaya gidiyor

Euroleague’de yönetim, yaklaşık 3 hafta önce, koronavirüs nedeniyle ertelenen sezonla ilgili planlama sürecini madde madde açıklamış ve sezona devam edip etmeme kararını 24 Mayıs’ta alacaklarını söylemişti. Euroleague yönetimin kulüplerle birlikte ortak oylama sistemiyle karar vereceği gündeme geldi. Önümüzdeki pazartesi günü yapılacak oylamada sezonun sona erdirilme ihtimali daha ağır basarken 11 takımlı oylamada 6 oy karar için yeterli olacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise CEO Jordi Bertomeu’nun bir oyluk hakkı olacak. Sezonun devamı kararı çıkması halinde ise aralarında Belgrad ve Kaunas’ın da olduğu şehirler arasında bir seçim daha yapılacak.