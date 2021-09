Fenerbahçe Beko'da teknik heyet ve oyuncular, düzenlenen moral yemeğinde buluştular. 1 Ekim Cuma günü THY EuroLeague’in ilk haftasında Kızılyıldız ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde bir araya gelen takım yemekte tam kadro olarak yer alırken; Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da takımımı yalnız bırakmadı.

Takımın bir araya geldiği bu özel organizasyonda Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier, Takım menajeri Cenk Renda ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de yeni sezona galibiyetle başlamanın önemine değindi.

Yönetici Sertaç Komsuoğlu, “Türkiye Basketbol Ligi’nde sezon bu hafta açıldı, biz de Darüşşafaka galibiyetiyle başladık. Cuma günü de EuroLeague Kızılyıldız maçıyla merhaba diyeceğiz. İnşallah Fenerbahçe için iyi bir sezon olacak. Yeni bir takımımız var, bundan kastım yeni transferlerimiz, yeni oyuncularımız var, yeni bir koçumuz var. Çalıştık ama tabii ki biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Çünkü iddialı oyuncularımız olduğu için çoğu Olimpiyatlarda ve kendi ülkelerinin dahil olduğu uluslararası turnuvalardaydı. Türkiye’ye o nedenle gelmeleri geç oldu ama tempolu bir şekilde çalışmalara başladık. Şu anda takımımız lige iyi bir giriş yaptı, inşallah EuroLeague’e de aynı şekilde giriş yapacağına inanıyorum. Ama tabii burada en önemli şey taraftarımızın bizi, EuroLeague’in ilk haftasında yalnız bırakmaması. Biliyorsunuz bu yıl %50 olarak tribünlere izin verildi. Seyircimiz bizim en büyük gücümüz, bunu her yerde vurguluyoruz. Seyircimizin katılımı ve varlığıyla çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. İlk günden beri söylüyorum; taraftarlarımızın bu takıma güvensinler, bu takıma inansınlar. Hocamız, takımla sürekli ilgileniyor, çalışıyor. Tahmin ediyorum ki kısa zamanda taraftarımızı çok daha mutlu edecek oyunu sergilemeye başlayacağız.” dedi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier, “Bütün herkesin bir araya gelmesi ve sosyal paylaşımda bulunmak güzel oluyor. Oyuncularımız çok güzel konuşmalar da yaptılar. Bunlar her zaman için takım kimyasının parçası. Umuyorum ki keyifli bir sezon geçiririz ve daha çok böyle bir araya geliriz. Biliyorsunuz bu iş 1+1 her zaman 2 olmuyor, diğer faktörler de işin içerisindeki arkadaşlığı, kimyayı, paylaşımı artırmak gerekiyor. Ben doğru bir kimyamız olduğuna inanıyorum. Önemli bir kadromuz var. Her kulvarda da sonuna kadar mücadele edebilecek potansiyele sahibiz. Onu harekete geçirmek bizlerin elinde. Umuyorum cuma günü iyi bir başlangıç yaparız, çok uzun ve yoğun bir sezon. Adım adım önümüzde bakacağız.” şeklinde konuştu.

Takım menajeri Cenk Renda, “EuroLeague macerası başlıyor. Moraller yerinde. Bu sezon iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezonu çok çok iyi geçiremedik. Ama bu sezon daha farklı bir takımımız var, koçumuz da yeni ve iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımıza kavuşacağız ve bu en önemlisi. Hepimiz taraftarı çok özledik. Hep beraber tek yürek çıkacağız ve cuma günü galibiyetle başlayacağız. Burada güzel bir akşam geçiriyoruz. Sertaç Bey’e ve emeği geçen herkese de buradan teşekkür ederim.” diye konuştu.

Kısa bir değerlendirmede bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu ise “Sezon öncesi Sertaç ağabey (Komsuoğlu), sağ olsun güzel bir düşünceyle bizi yemekte bir araya getirdi. İnşallah EuroLeague’e de galibiyetle başlarız. Türkiye Ligi’ne istediğimiz gibi galibiyetle başladık. Galibiyetle başlamak her zaman için önemlidir. Hem yeni takımız hem de yeni hocamız var. En önemlisi de taraftarımızla kavuşacağız. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Cuma günü güzel bir ortam olacağına inanıyorum. Biz de elimizden geleni sahada gösterip inşallah EuroLeague’e de kazanarak başlamak istiyoruz. Özellikle EuroLeague’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda çok güzel bir atmosfer oluyor. Cuma günü de bu özlediğimiz ortama tekrardan kavuşacağız. Biz, heyecanlıyız. Sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak, sonuna kadar bırakmayan bir takım olacak. Bunu sahaya yansıtırsak zaten her şey zamanla daha da güzel olacaktır.” dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemek, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.