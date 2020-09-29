Turkish Airlines EuroLeague, corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunun erken şekilde sonlandırılmasına karar verdikten sonra 2020-21 sezonunun başlama tarihi de açıklanmıştı. EuroLeague'de yeni sezon birbirinden özel maçlarla başlayacak. EuroLeague'in ilk hafta heyecanında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Zenit St Petersburg ile karşı karşıya gelecekken bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da Kızılyıldız'ı konuk ederek başlıyor.

EuroLeague ne zaman başlayacak? EuroLeague maçları ne zaman?

EuroLeague, 2019-20 sezonunun iptali sonrası yaptığı açıklamada yeni sezonun 1 Ekim'de başlayacağını açıklamıştı. EuroLeague'de 2020-21 sezonu temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Zenit'i konuk edeceği 1 Ekim'deki mücadele ile başlayacak.

EuroLeague maçları hangi kanalda?

EuroLeague'de 2020-21 sezonu müsabakaları Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

EuroLeague'de ilk haftanın programı:

1 Ekim Perşembe

20:30 Anadolu Efes - Zenit St Petersburg

21:00 Olympiacos - Zalgiris Kaunas

21:05 Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin

22:00 Valencia Basket - LDLC ASVEL Villeurbanne

22:00 Barcelona - CSKA Moskova

2 Ekim Cuma

20:00 Khimki Moskova - Panathinaicos

20:45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

21:30 Bayern Münih - AX Armani Exchange Olimpia Milan

22:00 Baskonia - Real Madrid

EuroLeague'de 7 takıma seyirci izni

EuroLeague'de sezona başlayan 18 takımın 11'i seyircisiz oynayacak. İç saha maçlarını seyircisiz oynayacak takımlar şu şekilde:

Türkiye - Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

İspanya - Barcelona, Real Madrid, TD Systems Baskonia

Almanya - ALBA Berlin, Bayern Münih

Yunanistan - Olympiacos, Panathinaikos

İsrail - Maccabi Playtika Tel Aviv

Sırbistan - Kızılyıldız

Diğer 7 takım AX Armani Exchange Milan, CSKA Moskova, Khimki Moskova, LDLC ASVEL, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Zenit St Petersburg'un ise salon ve ülkenin durumuna bağlı olarak 400 ila 7.500 kişi aralığında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyircili oynamalarına izin verilecek.

2019-20 sezonuna ilişkin iptal kararının alındığı toplantıda, yeni sezonun detayları da belirlenmişti.

İşte EuroLeague'de 2020-21 sezonu için alınmış kararlar:

- Turkish Airlines EuroLeague, 2020-21 sezonunda da aynı 18 takımının katılımıyla oynanacak. O takımlar: ALBA Berlin, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan, Kızılyıldız, CSKA Moskova, FC Barcelona, FC Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Khimki Moskova, Baskonia, LDLC ASVEL, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris ve Zenit St Petersburg.

- 2020-21 7DAYS EuroCup sezonu için 2019-20'de çeyrek finaller için hak kazanan 8 takım garanti yer edinecek. Bu takımlar: AS Monaco, Partizan, Promitheas Patras, Virtus Bologna, TOFAŞ, Umana Reyer Venezia, Unicaja Malaga ve UNICS Kazan. Kalan 16 takım, kendi liglerindeki son puan durumuyla belirlenecek.

- 2020-21 EuroLeague eğitim kampları, oyuncuların yeni sezon için fiziksel ve zihinsel durumlarını geri kazanmaları adına önceki sezonlara kıyasla daha uzun sürelerde tamamlanacak.

- 2020-21 EuroLeague ve EuroCup sezonları, 30 Eylül 2020 ile 1 Ekim 2020'de başlayacak. Lig ve kulüpler, sezon başladığında tüm katılımcılara en uygun koşulları sağlamak adına hükümetler ve sağlık yetkilileri ile yakın temasta olarak COVID-19'un ilerleme durumunu izlemeye devam edecekler.

- EuroLeague Basketball ve kulüpleri, tüm olası gücünü kullanarak toparlanma çabalarını desteklemek adına lig genelinde ve bireysel çapta projeler başlatacak.

- EuroLeague Basketball, EuroLeague'in geri dönüşünü kutlamak adına sezon başında bir yardım etkinliği düzenleme fırsatlarını araştıracak.



