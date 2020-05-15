EuroLeague için karar aşaması! Gelişmeler olumlu...

Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Turkish Airlines EuroLeague'in devam etmesi için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Sezonun geri kalanın oynanması için ilk olarak Sırbistan, takımarın ve organizasyonun sağlığını garanti etmişti. Ardından yayınlanan bildiride Sırbistan'a gelecek yabancıların, son 72 saat içinde corona virüs testi yaptırıp negatif PCR testi ibraz etmelerinin yurda giriş için yeterli olduğu açıklandı.

Böylece Sırbistan'da yapılacak bir organizasyona oyuncular karantina altına alınmada ülkeye giriş yapabilecek.

Sırbistan'dan gelen haber sonrasında ise bu kez Litvanya başbakanı Saulıus Skvernelıs, ay sonundan itibaren profesyonel spor turnuvalarının başlayabileceğini açıkladı. Bunun yanında tribünlere de maksimum 30 kişinin alınabileceği ifade edildi.

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24 Mayıs'a kadar sezonun devamı için karar verecek olan EuroLeague, normal sezonda kalan maçları ve 8'li final turnuvasını tek bir ülkede oynatmayı amaçlıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Litvanya'nın Kaunas ile Vılnıus şehirleri son gelen haberlerden sonra öne çıkan kentler oldu.

Ülkelerden gelen olumlu mesajlara karşın takımlardan çekimser açıklamalar geliyor. Baskonıa başkanı Jose Antonıo Qurejeta, Khımkı genel menajeri Pavel Astakhov gibi isimler farklı ülkeden gelecek oyuncular ile ülkelerinde bulunan ABD'li yıldızlar nedeniyle olumsuz düşündüklerini ifade etti.

beIN Sports