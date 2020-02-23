Euroleague hakemlerine Yunanistan’da saldırı

Euroleague’de düdük çalan Türk hakem Emin Moğulkoç, Panathinaikos ile Barcelona ekipleri arasında önceki gün oynanan maçın ardından motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Birlikte görev aldığı hakemler Luigi Lamonica ve Damir Javor ile otele döndükleri sırada saldırının gerçekleştiğini dile getiren Moğulkoç, “Maçtan sonra taksiyle otele dönerken, yanımıza iki kişinin bindiği bir motosiklet yaklaştı. Taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdılar. O tarafta oturan Luigi Lamonica’nın yüzünde birkaç ufak kesik oluştu. Plakası olmayan motosiklet, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Zaten yüzlerinde maske vardı. Sonra hastaneye gittik, Lamonica’ya müdahale edildi. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz” dedi. O maçta, Barcelona PAO’yu 92-81 yendi.