Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroLeague Final Four'u öncesinde büyük bir skandal yaşanıyor. Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan diğer medya mensuplarına da vize verilmiyor.

Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslar arası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslar arası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Futbolda olduğu gibi Euroleague'in turnuvayı Köln'den başka bir yere alması gerektiği konusunda fikir birliği ortaya çıkarken, 'Nasıl Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındıysa, Final Four'un da Köln'den alınması gerekli' görüşü ağırlık kazandı...

Final Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.

Yaşanan bu kriz sonrası Türk Dışişleri’nin de devreye girerek, Alman hükümeti nezdinde girişimlerde bulunması ve Almanya hükümetinin bir an önce bu skandal kararından vazgeçmesi bekleniyor.