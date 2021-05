Anadolu Efes'in Real Madrid'i mağlup etmesinin ardından takımımıza Final Four yolu göründü. Bu yıl heyecanla beklenen Eurolig Final Four hangi ülkede, nerede yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle final dörtlüsünün maçının tarihi de merak konusu oldu.

2021 EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN, NEREDE?

2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28-30 Mayıs arası Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek. Maçların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirilmişti.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR TAKIMLARI

- Anadolu Efes

- CSKA Moskova

- AX Armani Exchange Milan

- Barcelona

EUROLEAGUE FİNAL FOUR ŞAMPİYONLARI

2012 İstanbul - OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61

2013 Londra - OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88

2014 Milano - MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86

2015 Madrid - REAL MADRİD-Olympiakos 78-59

2016 Berlin - CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96

2017 İstanbul - FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64

2018 Belgrad - REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80

2019 Vitoria - Gasteiz Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA 83-91