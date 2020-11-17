EuroLeague ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'de corona virüs etkisi nedeniyle birçok maç ertelenmek zorunda kalırken EuroLeague Basketball, daha önceden ertelenen maçların bir kısmının yeni tarihlerini açıkladı.

3. maç döneminde oynanması gereken ve Zenit'teki corona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Baskonia - Zenit St Petersburg maçının 23 Kasım 2020'de yerel saat ile 19:30'da oynanacağı açıklandı.

5. maç döneminde oynanması gereken ve ALBA Berlin'deki vakalar nedeniyle ertelenen ALBA Berlin - Baskonia maçının 5 Ocak 2021'de yerel saat ile 20:00'da oynanacağı açıklandı.

6. maç döneminde oynanması gereken karşılaşmalardan AX Armani Exchange Olimpia Milan - ALBA Berlin maçının 1 Aralık 2020'de yerel saat ile 20:45'te, Zenit St Petersburg - Panathinaikos maçının 17 Şubat 2021'de yerel saat ile 20:00'da oynanacağı açıklandı.