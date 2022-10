THY EuroLeague yönetimi yaptığı açıklamayla Monaco maçının bitimine 5.5 saniye kala Anadolu Efes aleyhine sonuca etki eden bir hata yapıldığını doğruladı.

Euroleague'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Vasilije Micic'in AS Monaco vs. 13 Ekim 2022'de oynanan Anadolu Efes İstanbul maçında Euroleague Basketball'un tespitleri şöyle:

Dördüncü çeyrekte, oyun saatinde bitime 6.0 saniye kala Anadolu Efes İstanbul takımında Vasilije Micic, üç sayılık basketi bulmak için şutunu denedi. Şutu kaçırdı ve sahaya geri dönerken AS Monaco'dan John Brown, Vasilije Micic'in sağ ayağına bastı ve ardından AS Monaco'dan Jaron Blossomgame de aynı sağ ayakla temas kurdu. Bu, her iki ayağı da zemine geri dönmeden önce meydana geldi ve oyunda faul çalınmadı. Bu yanlış bir karardı ve hakem John Brown'a şut halindeki faul nedeniyle kişisel faul vermeliydi, bu durumda Anadolu Efes İstanbul'dan Vasilije Micic'in maçın 5.5 saniye kala 3 serbest atış kazanmasıyla sonuçlanmalıydı.

ANADOLU EFES UZATMALARDA KAYBETMİŞTİ

Normal süresi 82-82 sona eren maçı uzatmalarda Monaco 95-92 kazanmıştı. EuroLeague'de ilk maçını kazanan Anadolu Efes, ilk mağlubiyetini Monaco karşısında almıştı.