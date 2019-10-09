EuroLeague başladı, basketbolun ateşi Burger King ile yükseliyor

Geçen sezondan itibaren üstlendiği sponsorluk ile tüm dünyada milyonlarca basketbolsever tarafından ilgiyle takip edilen EuroLeague’e hızlı bir giriş yapan, Türkiye’de 4 global, 3 ulusal olmak üzere 7 marka ve 1.200’e yakın restoran ile hızlı servis sektörünün lideri olan TAB Gıda, yeni sezonda da oldukça iddialı.

“Ateş Seni Çağırıyor!” sloganıyla burger tutkunlarının vazgeçilmezi olan Burger King®, geçen sezon gerçekleştirdiği ve EuroLeague’in ünlü oyuncularının yer aldığı ‘’Ateşliyoruz’’ kampanyası ile ses getirirken, bu yıl da #BasketbolunAteşi sloganı ile sezona damgasını vuracak.

Geçen yıl iki Türk takımının Final Four’a kalması nedeniyle gurur duyduğunu ve takımlarımızdan bu yıl da aynı başarıyı beklediğini vurgulayan TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, “EuroLeague gibi dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonlarından birine sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl takımlar çok iyi transferler yaptı. Tüm takımların güçlü kadrolarıyla üst düzey ve heyecan verici maçlar çıkaracağını düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon TAB Gıda olarak sponsorluğumuzun ilk yılıydı ve iki takımımızın Final Four’a çıkması bizleri gururlandırırken, ne kadar doğru bir işe imza attığımızı da gösterdi. 3 yıllık sponsorluk anlaşmamız kapsamında, bu yıl #BasketbolunAteşi sloganı ile basketbolseverler için güzel sürprizler hazırladık. Umuyorum ki, takımlarımız bu yıl da başarılı olurlar ve birlikte basketbol severlere unutulmaz bir sezon yaşatırız.” dedi.



