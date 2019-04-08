EuroLeague Basketbol, oyuncular tarafından da desteklenen bir takvim adına 2019-20 sezonu için EuroLeague Oyuncular Birliği ile anlaşmaya vardı.

Her iki kuruluşun da talepleri doğrultusunda koşulları daha iyi hale getirmeyi amaçlayan bazı değişiklikler kabul edildi.

İşte Oyuncular Birliği ile yürütülen çalışma sonucunda yapılan değişiklikler:

- Normal sezon, alışılmış tarihinden bir hafta önce 3-4 Ekim 2019'da başlayacak ve 34. maç dönemiyle normal sezon 9-10 Nisan 2020'de sona erecek.

- EuroLeague'de sezonun Play-Off etabı, normalden bir hafta geç başlayıp 21 Nisan - 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında oynanacak.

- Final Four yine normalden bir hafta geç şekilde 21-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yapılacak üç değişiklik sezon içindeki çift maç haftası sayısını 9'dan 7'ye indirecek.

- Tüm takımlara iki çift maç haftası için üst üste iki maç iç sahada, üst üste iki maç dış sahada oynama imkanı verilecek.

EuroLeague Basketbol ve EuroLeague Oyuncular Birliği, 2019-20 sezonu sonunda bu değişikliğin etkilerini analiz edecek.

- Geri kalan 5 çift maç haftasında ise takımlar bir iç saha, bir dış saha şeklinde 2016-17'den beri uygulanan düzende maçlarını oynayacaklar.

EuroLeague Basketbol ve EuroLeague Oyuncular Birliği, toplu bir iş sözleşmesi adına birçok konuda müzakerelere ve iletişime devam edecekler.

EuroLeague Basketbol ve Oyuncular Birliği'nin üzerinde önemle durduğu, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu konular şu şekilde:

- Gecikmiş maaş ödeme anlaşmazlıklarının çözümü ve oyuncuların bu durumu yaşamamaları adına tedbirler sağlamak

- Sezon öncesi ve sezon içindeki antrenman düzeylerinin uygun şekilde ayarlanması ve yeterli dinlenme, iyileşme sürelerinin sağlanması

- Oyuncu seyahat koşullarının düzenlenmesi

- Ekim 2018'de uygulamaya konulan tıbbi hizmetler sürecinin iyileştirilmesi

Ortaya çıkan tasarı, Milano'da düzenlenen ECA Hissedarları Yönetim Kurulu'nun toplantısında kulüplerle paylaşıldı.

EuroLeague Basketbol Operasyon Direktörü Eduard J. Scott yaptığı açıklamada, "Yeni oluşturulan EuroLeague Oyuncular Birliği ile ilişkilerimiz şu ana kadar oldukça olumlu. Kulüplerimiz, Oyuncular Birliği'nin sunduğu tekliflerin herkes için daha fazla istikrar ve iş güvenliği sağlayacağından eminler. EuroLeague'i toplu olarak büyütmek adına oyuncularla çalışmaya devam etmek için son derece hevesliyiz" dedi.

Oyuncular Birliği'nin yöneticilerinden Bostjan Nachbar ise, "EuroLeague Oyuncular Birliği olarak EuroLeague Basketbol'un, oyuncuların iş yükünü azaltıp sakatlık sayılarını düşürecek ve iyileşme süreçlerini uzatacak önemli değişiklikleri uygulayacak olmasından çok memnunuz" dedi.



