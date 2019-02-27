Sigorta sektörünün lideri AXA, Turkish Airlines Euroleague ve 7DAYS EuroCup'ın sponsorları arasında yerini aldı.

AXA İspanya ile Euroleague Basketball Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki lider basketbol organizasyonları olan Turkish Airlines Euroleague ve 7DAYS EuroCup için yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza attı.

“Ailemizin en yeni üyesi olarak sponsorlarımız arasına katılan AXA’ya ‘Hoş geldin’ demek istiyorum” diyen Euroleague Basketball Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeusözlerine şöyle devam etti: "AXA sigorta piyasasında dünyanın belirleyici isimlerinden biri ve bize olan güvenleri şirketlerimizin ve basketbolun markalara sağladığı katma değerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor."

Avrupa'nın önde gelen basketbol organizasyonları olan Turkish Airlines Euroleague ve 7DAYS EuroCup'a İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Litvanya, İsrail, Karadağ, Rusya, Yunanistan, Sırbistan, Polonya ve Hırvatistan olmak üzere toplam 13 ülkeden 40 takım katılıyor. 2,5 milyondan fazla seyircinin geçtiğimiz sezonun maçlarını izlemek için salonları doldurduğu Basketbol Euroleague, ayrıca dünyanın dört bir yanında yaklaşık 2 milyar seyirciye de sunuluyor.

AXA İspanya'nın CEO'su Jean-Paul Rignault, "AXA olarak spor ve basketbol için büyük önem taşıyan ekip çalışması gibi değerlerle özdeşleşmiş durumdayız. AXA üst üste on yıldır dünyanın önde gelen sigorta markası konumunda ve Euroleague Basketball’un konumumuzu daha da güçlendireceğine eminiz."

AXA, tüm Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup maçlarının yanı sıra ilgili dijital platformlar ve TV yayınlarında da yer alacak.