EuroLeague Antrenörler Birliği'nden ikinci toplantı
EuroLeague Antrenörler Birliği, ikinci basın toplantısını Final Four'un gerçekleştiği Vitoria-Gasteiz'de düzenlerken temmuz ayında Avrupa'nın en değerli antrenörlerinin sahaya inerek düzenleyecekleri bir buluşma açıklandı.
EuroLeague Antrenörler Birliği, ikinci toplantısını 18 Mayıs'ta 2019 EuroLeague Final Four'unun oynandığı Vitoria-Gasteiz'de düzenledi.
EuroLeague Antrenörler Birliği Yöneticisi Goran Sasic, üyeler Ettore Messina ve Xavi Pascual'in yanı sıra Divina Seguros Joventut Badalona'nın başkanı Juan Antonia Moreles'in katıldığı bir basın toplantısı yapıldı.
Basın toplantısında, antrenörlerin sahaya inecerek deneyimlerini, bilgilerini paylaşacakları ilk buluşmanın 4-7 Temmuz tarihleri arasında Badalona'da Pavello Olympic de Badalona'da düzenleneceğini açıklandı. ,
Koçlar Birliği'nin 7 üyesi Ettore Messina, Georgios Bartzokas, Neven Spahija, Pablo Laso, Sarunas Jasikevicius, Xavi Pascual ve Zeljko Obradovic; sahada düzenlenecek ikişer oturumda yer alacaklar.