EuroLeague Basketbol, önümüzdeki birkaç hafta boyunca dört farklı şehirde düzenlenecek kız ve erkek çocukları için yeni bir gençler turnuvası olan EuroLeague Academy'nin açılışını duyurdu.

12 yaş altına yönelik bu proje cumartesi günü Tel Aviv'de resmen tanıtıldı.

Önümüzdeki iki ay boyunda 16 takım iki ayrı sekizli gruptan oluşan bir normal sezon mücadelesi verecekler. Her iki gruptan dört takım ise bir üst eleme aşamasına yükselecek.

Benzer turnuvalar şu an ve aynı zamanda mayıs ayında Atina ve İstanbul'da düzenlenecek.

EuroLeague Basketbol bünyesindeki EuroLeague Academy, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde gençlik turnuvaları düzenlemeye odaklanmış durumda.

Projenin amacı kız ve erkek çocuklarını basketbolun düzenli rekabetine adapte etmek ve kulüpleri temsil edecek oyuncuları, antrenörleri, elçileri spora entegre etmektir.



